Кишинёв, , 09:25 — REGNUM В Молдавии в течение суток 24 февраля выявили 1610 случаев заражения коронавирусом в ходе 4783 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 180 150 носителей SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 163 896 человек, в том числе 520 — за последние сутки.

В больницах республики находятся 3465 пациентов с COVID-19, из которых 291 находится в тяжёлом состоянии. Скончались за время пандемии 3846 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», в том числе 22 — за последние сутки.

Днём ранее в стране выявили 1133 случая заражения коронавирусом в результате 3560 тестов. Выздоровевшими врачи признали 701 человека.

Стоит отметить, что в Молдавии из-за роста количества пациентов с COVID-19 переполнены инфекционные отделения в больницах. По данным минздрава страны, в медучреждениях Кишинёва были созданы более 150 дополнительных койко-мест для пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция».

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