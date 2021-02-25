Хабаровск, , 09:24 — REGNUM В Хабаровском крае началась подготовка к северному завозу — в навигацию планируется доставить в отдалённые районы 14,4 тыс. тонн угля и 20,6 тыс. тонн нефтепродуктов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Так в районы бассейна Амура топливо должно быть привезено до 20 сентября, а в районы Охотоморья — до 20 октября.

В этом году в северные районы предполагается поставить почти на 2 тыс. тонн нефтепродуктов меньше, чем в прошлом. Объём поставок сокращается ежегодно, с 2007 года — уже почти в 2,5 раза. Это происходит за счёт сокращения потребности в топливе благодаря модернизации и реконструкции коммунального хозяйства региона.

Общая стоимость централизованной поставки всего топлива составит порядка 1,7 млрд рублей.

В этом году, как и в предыдущем, краевые власти намерены завершить северный завоз досрочно.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере при завозе угля для прохождения отопительного сезона в северные районы края.