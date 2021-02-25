Глендейл, США, , 09:23 — REGNUM «Аризона Койотс» одержал победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 4:3.

В первых двух периодах хоккеисты «Анахайма» забросили три шайбы. Отличились нападающие Макс Комтуа, Макс Джонс и защитник Джош Махура.

Однако в третьем периоде «Аризона» смогла отыграться, забив три гола. Точными бросками отметились форварды Тайлер Питлик, Фил Кессел и защитник Джейкоб Чикран.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Аризоны». Решающий бросок исполнил нападающий Кристиан Дворак.

В настоящее время «Аризона» занимает четвёртое место в Западном дивизионе, на счету команды 21 очко. «Анахайм» идёт на восьмом месте с 16 очками.

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