Москва, , 09:23 — REGNUM Корпоративную пенсию от работодателя в дополнение к государственной хотят получать 84% работающих жителей России. Такие данные приводит РБК со ссылкой на сервис «Работа.ру» и НПФ Сбербанка.

Желаемый размер дополнительной пенсии респонденты, по мнению, трети опрошенных, должен составлять не менее 30 тыс. руб. в месяц.

Чаще всего в дополнительных пенсиях от работодателей заинтересованы работники 36−55 лет (85%). Также хотели бы получать корпоративную пенсию сотрудники в возрасте 18−25 лет (81%).

Как сообщало ИА REGNUM, пенсионная система и пенсионные выплаты — больной вопрос для граждан предпенсионного и пенсионного возраста в России.

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