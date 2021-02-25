Ташкент, , 09:20 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон «Об утверждении градостроительного кодекса Республики Узбекистан», 25 февраля сообщает агентство Kun.uz.

Документ определяет виды объектов: населенный пункт, город, посёлок, кишлак, а также понятия «урбанизация», «самовольное строительство», «объекты рекламы и информации» и другие.

Кодекс также определяет основные принципы градостроительной деятельности, закреплены нормы об общественном контроле и его видах. Документ включает нормы, регламентирующие возмещение убытков.

Кроме того, в законе указаны права и обязанности экспертов при проведении экспертизы градостроительных документов.