Воронеж, , 09:20 — REGNUM Губернатор Воронежской области Александр Гусев обзавёлся собственным телеграм-каналом, об этом сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области 25 февраля. У канала @gusev 36 пока чуть более 150 подписчиков.

«Приветствую всех в моем очередном социальном медиа. Решил вслед за соцсетями появиться и в телеграме. Здесь буду сообщать новости о своей работе, развитии Воронежской области и делать комментарии по важным событиям», — написал губернатор первый пост в телеграм.

Отметим, в конце 2019 года губернатор Воронежской области Александр Гусев завёл аккаунт в «Вконтакте», а затем его аккаунты были созданы в Instagram, «Одноклассниках».