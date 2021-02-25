Москва, , 09:19 — REGNUM В Москве для создания восьми новых производств предоставлены земельные участки. Об этом 25 февраля сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

В правительстве рассказали, что семь участков общей площадью около 16 гектаров были выделены в 2020 году, ещё один — в 2021 году. Земля передаётся в аренду на шесть под масштабные инвестиционные проекты (МаИП). Планируется создание свыше 240 тыс. кв. метров производственных площадей, на которых будет создано 9,7 тыс. рабочих мест. Общий объём инвестиций составит 27 млрд рублей.

Как рассказал вице-мэр столицы Владимир Ефимов, технология МаИП применяется в Москве с 2016 года, за это время получили одобрение 39 проектов. С их помощью будет создано 23 тыс. рабочих мест.