Казань, , 09:43 — REGNUM В Татарии в текущем году запланировали провести санитарно-оздоровительные мероприятия на площади более 5,8 тыс. га лесных насаждений. Об этом сообщает пресс-служба республиканского минлесхоза.

Основной целью данного вида работ является сохранение биологической устойчивости насаждений, предупреждение массового развития патологических процессов в лесу, снижение ущерба от болезней и вредителей. Особое внимание уделят участкам вблизи автодорог, населенных пунктов и социальных объектов. Выполнять работы в течение года будут специалисты лесхозов РТ. После санитарных рубок, очистки и подготовки почвы проведут лесовосстановление, запланированное в рамках нацпроекта «Экология».

Ранее ИА REGNUM сообщало, десять регионов России, признанные наиболее эффективными в области лесных отношений, получат дополнительные средств от Рослесхоз. За лучшие результаты по охране, защите, воспроизводству лесов финансовое поощрение получат Ленинградская, Тверская, Костромская, Вологодская, Кировская, Нижегородская, Калининградская области, Татария, Северная Осетия — Алания и Марий Эл.

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