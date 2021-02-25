Москва, , 09:18 — REGNUM Чтобы граждане России получили возможность получать пенсию от работодателя, ничего придумывать не надо, считает доктор экономических наук Никита Кричевский. Комментируя в своем телеграм-канале результаты опроса «Работа.ру» и НПФ Сбербанка, где сказано, что за дополнительную пенсию от работодателя высказались 84% опрошенных (в феврале 2020-го их было 78%), он пояснил:

Отличительной особенностью корпоративных пенсионных программ (КПП) является то, что общепринятого пенсионного возраста в них нет. Хоть через 15−20 лет стажа работы в компании.

В ТК РФ нужно вносить дополнение, по которому КПП должны присутствовать у всех без исключения работодателей. Хоть по схеме «тысяча на тысячу».

Вновь возникает ответственность НПФ, которые будут аккумулировать солидарные взносы. Очевидно, что ЦБ с задачей контроля за НПФ не справился, но никаких санкций за это не понёс.

Застрахованный может иметь право таскать за собой накопленные взносы после определенного стажа работы в компании. Например, года или трёх. В противном случае забирай свои взносы и проваливай.

Государство должно предусмотреть гарантии, но не софинансирующему, а при банкротстве НПФ. С карательным уточнением в УК РФ. Собственно, здесь ничего придумывать не надо. На загнивающем Западе давно нормой стала возможность получения корпоративной пенсии уже в 40 лет».

Как уже сообщало ИА REGNUM, КПП является одной из составляющих социального пакета в некоторых компаниях. Она предполагает обязательное софинансирование корпоративной пенсии со стороны сотрудника и работодателя — взносы делают оба.