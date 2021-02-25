Загреб, , 09:22 — REGNUM В Хорватии за сутки выявили 688 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 15 человек скончались от COVID-19. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index 24 февраля.

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Журналисты отмечают, что к аппаратам-ИВЛ в стране подключены 63 пациента.

Согласно новым официальным данным, всего в Хорватии с начала пандемии выявили 241 048 случаев заражения коронавирусом, а общее число скончавшихся от COVID-19 составляет 5477.

Напомним, что 23 февраля в Хорватии было подтверждено 343 новых случая заражения коронавирусной инфекцией и 13 смертельных случаев от COVID-19.