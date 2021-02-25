Токио, , 09:16 — REGNUM Правительство Японии может прекратить экономическую помощь Мьянме в рамках госпрограммы из-за военного переворота в этой стране. Об этом 25 февраля сообщает Kyodo.

По данным источник издания, в настоящее время японское правительство приступило к рассмотрению этого вопроса. В рамках госпрограммы Япония выделяет средства развивающимся странам в том числе на развитие инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля 2021 года военные под командованием главнокомандующего вооруженными силами Мьянмы старшего генерала Мин Аун Хлайна захватили власть в стране. Задержаны и отстранены от власти президент Вин Мьин и государственный советник Аун Сан Су Чжи. В ответ на военный переворот в стране начались протесты.

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