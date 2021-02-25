Москва, , 09:19 — REGNUM Зимой машины нужно мыть не реже одного раза в неделю, заявила в эфире «Радио 1» глава сети техцентров Одинцовского городского округа Ольга Селезнева.

Селезнёва также посоветовала автовладельцам регулярно очищать своё транспортное средство от снега и наледи, поскольку они вызывают коррозию. Она добавила, что заснеженным и обледеневшим авто управлять на скользкой дороге довольно сложно.

Эксперт уточнила, что наледь на машине лучше всего убирать струей воды, поскольку щетка приводит к царапинам. При этом, если наледь на крыше и лобового стекле можно снимать вручную, то остальное водитель может смыть позже на мойке машины.

Ранее автоэксперт Алексей Аксенов назвал основной ошибкой автолюбителей при выезде из сугроба их стремление «выскочить ходом», не посмотрев и не оценив ситуацию. Эксперт отметил, что полноприводный автомобиль при таком подходе выскочит, а вот моноприводный может застрять. По его словам, перед поездкой нужно предварительно расчистить площадку, чтобы автомобиль мог выехать.

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