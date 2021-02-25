Торонто, Канада, 25 февраля 2021, 09:15 — REGNUM «Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1.
В составе «Торонто» дубль оформил нападающий Вильям Нюландер. У «Калгари» точным броском отметился форвард Эндрю Манджапане.
В настоящее время «Торонто» занимает первое место в Северном дивизионе, на счету команды 32 очка. «Калгари» идёт на пятом месте с 20 очками.
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