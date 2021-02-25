Чита, , 09:14 — REGNUM В Забайкальском крае вынесен обвинительный приговор в отношении гражданина России Владимира Васильева. Забайкальский краевой суд признал его виновным в государственной измене. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 февраля в пресс-службе судебной инстанции.

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Уточняется, что Васильев осуждён по ст. 275 УК РФ за сбор и передачу иностранным спецслужбам сведений, составляющих государственную тайну.

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — добавили в суде.

Кроме того, после отбытия основного срока наказания суд ограничил его свободу ещё на год. Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Приговор вступил в законную силу.

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Напомним, Владимир Васильев был задержан в Забайкалье в августе 2019 года, а позже этапировали в Москву для проведения следственных действий.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля Лефортовский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца гражданину России Демури В., подозреваемому в государственной измене. Каких-либо подробностей дела в суде раскрывать не стали. По данным источников Life, одной из основных версий является связь мужчины с арестованным ранее советником главы Роскосмоса, журналистом Иваном Сафроновым. Официально данная информация не подтверждена.

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