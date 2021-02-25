Владикавказ, , 09:12 — REGNUM В Северной Осетии вскрыт служебный подлог в центре занятости Ирафского района. Двое сотрудников этого государственного учреждения ставили на учет в качестве безработных фиктивных граждан. Афера была придумана для незаконного обогащения. Выявлено хищение бюджетных средств на сумму более полумиллиона рублей, сообщили в прокуратуре по региону.

Как выяснилось, злоумышленники изготавливали фиктивные документы для постановки на учет как безработных своих знакомых, в том числе проживающих за пределами Северной Осетии. При этом те не имели права на получение государственной поддержки.

Для придания видимости законности своим действиям двое сотрудников центра занятости выполняли все необходимые для безработных манипуляции, отмечали обязательные явки и подписывали листы учета посещений.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Пойманных на злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге сотрудников ждет суд.

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