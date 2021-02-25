Подгорица, , 09:18 — REGNUM Первая партия российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» прибудет в Черногорию 25 февраля. Об этом вечером 24 февраля сообщило правительство страны.

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«Первые вакцины прибыли в Черногорию неделю назад как дотация (в дар — ред.) из Сербии», — приводит сообщение правительства РИА Новости.

Также указывается, что ввиду этого началась вакцинация приоритетных групп населения республики.

«Завтра прибывает и первая партия вакцины «Спутник V», (доставка которой была) обеспечена в ходе прямых переговоров с Россией», — уточняется в сообщении.

Отметим, на территории Черногории за все время пандемии было выявлено свыше 73,6 тыс. носителей коронавируса.