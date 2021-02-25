Киев, , 09:14 — REGNUM Украина может предложить американской компании Boeing производить самолёты на заводе «Антонов». Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский 24 февраля в эфире радио «Армия FM».

«У нас есть наработки по возможному сотрудничеству с компанией Boeing. Я не исключаю, что во время моего визита в США мы с этими предложениями обратимся в компанию Boeing, в частности относительно возможной локализации производства самолетов этой компании у нас на «Антонове», — рассказал он.

Чиновник не смог ответить на уточняющий вопрос, чем конкретно «Антонов» может заинтересовать Boeing.

Напомним, ранее Уруский говорил о том, что Украина не сможет своими силами возобновить производство транспортного самолёта Ан-124 «Руслан».

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