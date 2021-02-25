Киев, 25 февраля 2021, 09:14 — REGNUM Украина может предложить американской компании Boeing производить самолёты на заводе «Антонов». Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский 24 февраля в эфире радио «Армия FM».
Чиновник не смог ответить на уточняющий вопрос, чем конкретно «Антонов» может заинтересовать Boeing.
Напомним, ранее Уруский говорил о том, что Украина не сможет своими силами возобновить производство транспортного самолёта Ан-124 «Руслан».
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