Сент-Луис, США, , 09:11 — REGNUM «Лос-Анджелес Кингз» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе «Миннесоты» шайбы забросили нападающие Алекс Иафалло и Андреас Атанасиу. У «Сент-Луис» точным броском отметился форвард Оскар Сундквист.

В настоящее время «Лос-Анджелес» занимает третье место в Западном дивизионе, на счету команды 21 очко. «Сент-Луис» идёт на втором месте с 22 очками.

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