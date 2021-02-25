Посёлок городского типа Белоярский, Свердловская область, , 09:26 — REGNUM Свердловская природоохранная прокуратура начала проверку после сообщений о сливе жидких бытовых отходов в реку Пышма (протекает в Свердловской и Тюменских областях). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее журналисты сообщили о сливе отходов в реку на территории Белоярского городского округа (Свердловская область). Представители прокуратуры отреагировали на информацию, опубликованную в СМИ, и организовали проверку.

Надзорное ведомство отберёт пробы воды, проведёт исследование, в рамках которого будут установлены причины возможного загрязнения воды и размер ущерба, нанесённого окружающей среде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура начала проверку по факту загрязнения реки Крутиха.

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