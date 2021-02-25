Варшава, , 09:09 — REGNUM Главный советник премьер-министра Польши по борьбе с пандемией SARS-CoV-2, профессор эпидемиологии Анджей Горбан заявил в интервью для Polsat News, что в стране «пандемию осталось терпеть недолго».

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»По нашим оценкам, пандемию в Польше осталось терпеть недолго. Опасная ситуация протянется еще два месяца — март-апрель. А там многие уже будут вакцинированы, а также мы будем приближаться к коллективному иммунитету, и с лета станет значительно легче. Хотя полностью коронавирус пока не уйдет, но его распространение будет гораздо скромнее», — заявил 25 февраля Горбан.

Он отметил, что наступающая третья волна пандемии в Польше будет легче, чем вторая, и её пик придется на середину марта — начало апреля, после чего число заражений пойдет на спад.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Польше выявили 12 146 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, хотя еще неделю назад там было в среднем около 8−9 тысяч новых случаев.