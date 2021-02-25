Джакарта, , 09:09 — REGNUM Активность вулкана Синабунг в провинции Северная Суматра продолжает расти, сообщает CNN Indonesia.

Вулкан снова выпустил облако горячих лавин, состоящих из пара, с расстоянием скольжения около 2000 метров. Выброс вулканического пепла также наблюдался на расстоянии от 500 до 1000 метров.

«В настоящее время за вулканом наблюдают. Вулкан выбросил столб белого дыма на высоту 200−400 метров над вершиной кратера», — заявили в центре мониторинга вулкана Синабунг.

Вулкану присвоен третий уровень вулканической активности. Жителей попросили держаться подальше от красной зоны и не приближаться к вулкану в радиусе 5 км.

Как сообщало ИА REGNUM, пять человек стали жертвами схода оползня в районе золотодобывающей шахты в провинции Сулавеси в Индонезии.

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