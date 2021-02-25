Самара, , 09:10 — REGNUM Температурный рекорд 1945 года побит в Самарской области. Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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Сообщается, что абсолютный минимум температуры воздуха в регионе был перекрыт на метеостанциях Клявлино (-29,3°С) и Самары (-27,3 °С). При этом отклонение с значениями температурного минимума 1945 года составило 0,3°С и 1,3°С соответственно.

Также рекордно низкие температуры были зафиксированы на станциях Авангард (-33,7°С) и Челно-Вершины (-33,1°С). На этих станциях был побит температурный минимум 2011 года — 33,2°С и — 32,8 °С соответственно.

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