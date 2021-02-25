Оренбург, , 09:08 — REGNUM В Оренбургской области власти сообщили точки на трассе Оренбург — Орск, где появятся надземные переходы. В 2021 году один переход построят у села Нежинка, второй — у поселка Пригородный (поворот на лесничество).

Еще два надземных перехода возведут в 2022 году в районе села Нежинка-2 и между поворотом на лесничество и Жилгородком.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ГУП «Оренбургремдорстрой» объявил аукцион на оказание услуги по установке четырех надземных переходов на участке Оренбург — Орск федеральной трассы М-5 «Урал». Начальная цена лота составляет более 85,5 млн рублей.

Дорожный участок является одной из важнейших транспортных артерий Оренбургской области. Транспортный поток за сутки составляет более 40 тысяч автомобилей. С ноября 2019 года дорога стала федеральной собственностью.

Добавим, на сегодняшний день в регионе функционирует один надземный переход — в районе поселка Экодолье Оренбургского района. Он построен в 2019 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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