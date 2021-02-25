Вашингтон, , 09:15 — REGNUM Кибербезопасность и международное взаимодействие в области здравоохранения будут приоритетами вице-президента США Камалы Харрис во внешней политике, сообщает телекомпания CBS со ссылкой на источники в Белом доме.

Харрис, отмечают собеседники телеканала, намерена активно помогать президенту Джо Байдену в выработке и претворении в жизнь внешнеполитического курса. У неё уже состоялись телефонные беседы с главой Всемирной организации здравоохранения Тедросом Аданомом Гебрейесусом, премьер-министром Канады Джастином Трюдо и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Харрис намерена выбрать «в качестве двух приоритетов» кибербезопасность и сопутствующие технологии, а также взаимодействие с другими государствами в сфере здравоохранения. Так, она хорошо информирована о развитии мобильной связи пятого поколения, следит за противодействием пандемии коронавируса, проблематикой охраны здоровья матери и ребенка, а также продовольственной безопасности.

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