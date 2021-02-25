Денвер, США, , 09:07 — REGNUM «Миннесота Уайлд» одержала победу над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:2.

В составе «Миннесоты» шайбы забросили нападающие Матс Цукарелло, Зак Паризе, Маркус Фолиньо, Райан Хартман и Нико Штурм, оформивший дубль.

В составе «Колорадо» точными бросками отметились форварды Джей Ти Комфер и Назем Кадри.

Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов отдал две результативные передачи и установил рекорд для игроков клуба, выступающих первый сезон в НХЛ. Для него этот матч стал третьим подряд, в котором он набирает два очка.

В настоящее время «Миннесота» занимает пятое место в Западном дивизионе, на счету команды 20 очков. «Колорадо» идёт на шестом месте с 19 очками.

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