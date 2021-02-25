Вильнюс, , 09:13 — REGNUM Депутату Сейма (парламента) Литвы Зигимантасу Павильонису после возвращения на родину из Тбилиси нужно будет отчитаться за свои неконструктивные действия во время конфликта властей Грузии и оппозиции. Об этом 24 февраля сообщает Литовское национальное радио со ссылкой на членов Сейма.

Павильониса направили в Грузию после обострения там ситуации из-за ареста лидера оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ники Мелии. По данным журналистов, в литовском парламенте недовольны тем, что депутат вместо того, чтобы выступить посредником, поддержал оппозицию. Он принял участие в пресс-конференции лидеров оппозиционных партий и заявил, что против Грузии могут быть введены международные санкции, если Мелия не будет освобожден.

«Наши отношения с Грузией всегда основывались на взаимном уважении. Зигимантас Павильонис решил учить Грузию и защищать одну сторону и обвинять другую», — сказал журналистам вице-спикер Сейма Юлиус Сабатаускас.

Сообщается, что в Сейме заслушают разъяснения Павильониса о его визите в Грузию.

Как сообщало ИА REGNUM, Мелия, обвиняемый в организации беспорядков в июне 2019 года, был арестован 23 февраля в Тбилиси в офисе собственной партии. Сотрудники полиции провели спецоперацию, чтобы пробиться к лидеру ЕНД через его сторонников. После этого в стране началось обострение политического конфликта между властями и оппозицией.

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