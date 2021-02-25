Варшава, , 09:05 — REGNUM Представители социологического центра Social Changes провели новое исследование общественного мнения на предмет симпатий населения Польши к политическим силам страны. Об этом 25 февраля передает портал wPolityce.pl.

Согласно результатам исследования, если бы выборы в парламент состоялись в ближайшее воскресенье, правящая партия «Право и справедливость», как и по результатам предыдущих исследований, стала бы победителем, набрав 30% голосов.

На второе место неожиданно вырвалось движение Шимона Холовни «Польша 2050» (ожидает официальной регистрации в качестве политической партии) с результатом в 23% симпатий респондентов (во время прошлых исследований эта политическая сила заняла третье место).

На третье место опустилась главная оппозиционная сила Польши — «Гражданская коалиция». За неё готовы проголосовать 19% опрошенных.

Четвертое и пятое месте распределились между «Левыми» и националистами из «Конфедерации». Они набрали 12% и 8% соответственно. Иные политические силы набрали менее 5-процентного избирательного порога, позволяющего партиям иметь представительство в Сейме.

Всего в опросе приняли участие 1 076 взрослых жителей Польши. Исследование проводилось с 19 по 22 февраля текущего года.