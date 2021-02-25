Чистополь, Татария, , 09:06 — REGNUM В городе Чистополе в ночь с 24 на 25 февраля отключили холодное водоснабжение из-за порыва трубопровода диаметром 300 мм по улице Карла Маркса.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ, без воды на время ремонтных работ остались 8 тыс. частных и 40 многоквартирных домов. По предварительным подсчетам в них проживают 32,5 тыс. человек, из них 3 861 ребенок. Кроме этого под отключение попали 20 социально значимых объектов: 7 школ, 6 детсадов, 5 котельных, 1 детский санаторий, 1 детдом. Перед отключением воды учреждения предупредили, что необходимые запасы воды имеются.

Коммунальные службы планируют завершить ремонтные работы и подать водоснабжение 25 февраля в 10:00 (мск).

ИА REGNUM напоминает, в Татарии в период с 11 сентября 2020 года по 12 февраля 2021 года в сфере жилищно-коммунального хозяйства произошло 1106 аварий и инцидентов. Из них по водоснабжению — 882 аварии, по теплоснабжению — 71, 66 — по электроснабжению, во горячему водоснабжению — 60, по газоснабжению — 26, еще одна по водоотведению.

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