Ханты-Мансийск, , 09:03 — REGNUM В Югре за сутки выявлено 122 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 25 февраля сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 125 случаев.

На 25 февраля основные очаги заражения зафиксированы в 21 муниципалитете: Сургут — 25 случаев; Ханты-Мансийск — 15; Нижневартовск и Нефтеюганский район — по 13; Югорск — 8; Октябрьский район — 7.

С начала пандемии на 25 февраля в Югре зарегистрировано 51 117 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 48 846 человек, скончались 737 пациентов с COVID-19 (на три человека больше, чем днём ранее).