Нур-Султан, 25 февраля 2021, 09:02 — REGNUM Территориальные подразделения МЧС Казахстана спасли 294 человека на заснеженных автодорогах, сообщили 25 февраля в пресс-службе ведомства.
Спасатели также вызволили 155 единиц техники. В неотложных работах задействовано 1189 человек и 788 единиц техники. На закрытых участках дороги подготовлены 473 пункта обогрева.
В связи с плохими погодными условиями закрыты 46 участков дорог республиканского значения и 51 участок — областного значения в 14 регионах Казахстана.
Напомним, из-за метели, снега, гололёда и плохой видимости штормовое предупреждение объявлено в 16 регионах республики.