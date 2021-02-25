Санкт-Петербург, , 09:01 — REGNUM Погода в Санкт-Петербурге в четверг, 25 февраля, формируется тёплым сектором атлантического циклона, который принёс с собой массы влажного и тёплого воздуха. В связи с этим температура воздуха в Северной столице — на 4−5 градусов выше климатической нормы.

Как сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус, в течение дня погода в Петербурге будет облачной, пройдут небольшие дожди, местами переходящие в мокрый снег, образуются очаги туманов.

Температура воздуха в Петербурге +2…+4 градуса, по Ленинградской области 0…+5 градусов. Ветер западный, скоростью 5−10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы.

По данным Северо-Западного УГМС, в 9 утра 15 февраля в Петербурге +2 градуса, влажность 97%, западный ветер 3−8 м/с, давление 758 мм рт. ст.