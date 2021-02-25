Москва, , 09:01 — REGNUM В Москве взят под стражу бывший директор департамента государственной политики в сфере высшего образования и молодежной политики Министерства образования и науки РФ Артемий Рожков. Как 25 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию, такую меру пресечения обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) избрал Тверской суд Москвы.

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Уточняется, что Рожков проходит фигурантом дела против бывшего замминистра Марины Лукашевич, которую обвиняют в причастности к хищению 40 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель министра образования и науки РФ Марина Лукашевич и начальник управления реализации программ в сфере образования и науки Россотрудничества Михаил Попов были задержаны в июле по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Согласно данным следствия, Минобрнауки нанесён ущерб в размере 40 млн рублей.

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Лукашевич отрицает обвинения в хищении ею денежных средств госбюджета.