Владивосток, , 09:08 — REGNUM В Приморье построят более 64 тыс. кв. метров жилья для переселения из аварийного фонда — губернатор Олег Кожемяко поручил уделить особое внимание выбору подрядчиков и покупке квартир на вторичном рынке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Финансирование программы переселения из ветхого и аварийного жилья утверждено в объёме более 5,4 млрд рублей.

Всего во Владивостоке, Артеме, Уссурийске, Большом Камне и Хасанском районе к декабрю 2023 года построят 64,3 тыс. кв. метров жилья.

Кожемяко подчеркнул, что подрядчики должны выполнить работы в установленные сроки.

«Нужно составить реестр цен стоимости квадратного метра и выкупить как можно больше квартир на вторичном рынке», — сказал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье на 11 февраля ликвидировано более 22 тыс. кв. метров аварийного жилищного фонда. Губернатор поручил ускорить процесс строительства и приобретения жилья на вторичном рынке для расселения людей.