Красноярск, 25 февраля 2021, 09:00 — REGNUM Всю ночь 25 февраля в Красноярске шёл снег. Осадки продолжились утром. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии Красноярска, городские службы ликвидируют последствия снегопада.
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Уборка ведётся по разработанному плану в круглосуточном режиме. Работают техника и бригады ручного труда.
Ночью на уборку города вышло 158 единиц техники и 443 дорожных рабочих.
Всего за минувшие сутки было убрано 327 остановок общественного транспорта, 414 участков улично-дорожной сети .
Как сообщало ИА REGNUM, в Чечне завершены работы по расчистке снега на дороге к туристическому комплексу «Кезеной-Ам».
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