Филадельфия, США, , 09:00 — REGNUM «Филадельфия Флайерз» одержала победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:3.

В составе «Филадельфии» шайбы забросили защитники Эрик Густафссон и Шейн Гостисбер, а также форварды Джеймс ван Римсдайк и Кевин Хейз.

В составе «Рейнджерс» хет-трик оформил нападающий Крис Крайдер.

В настоящее время «Филадельфии» занимает третье место в Восточном дивизионе, на счету команды 21 очко. «Рейнджерс» идут на шестом месте с 15 очками.

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