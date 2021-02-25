Южно-Сахалинск, , 08:58 — REGNUM На Сахалине на реке Найба в районе села Стародубское Долинского района на льду образовалась трещина. Предварительно известно, что её ширина составляет от 0,5 до 1 метра. Сколько рыбаков находятся на льдине неизвестно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

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Трещина образовалась в 100 метрах от берега.

На месте происшествия уже работают спасатели, сотрудники центра ГИМС, полиция и представители администрации района.

«С берега подаются звуковые и световые сигналы. Кроме этого, из Южно-Сахалинска выехала оперативная группа Главного управления МЧС России по Сахалинской области», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Республики Калмыкия погиб при переходе через Красинский канал. Трагедия произошла в Лаганском районе.