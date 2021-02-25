Сеул, , 09:01 — REGNUM Спецпредставитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Док провёл 25 февраля телефонные переговоры с исполняющим обязанности помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Сон Кимом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, представители двух стран обсудили вопросы сотрудничества в решении северокорейской ядерной проблемы. В частности, речь шла о достижении денуклеаризации и установлении мира на Корейском полуострове.

Стороны также договорились продолжить консультации по данному вопросу на всех уровнях.

Известно, что разговор состоялся в то время, когда новая американская администрация определяет свою политику в отношении Северной Кореи. Представитель США подтвердил, что данная работа будет идти в тесном сотрудничестве с Южной Кореей и другими союзниками.