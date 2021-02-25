Москва, , 08:57 — REGNUM Власти Москвы предоставили земельные участки для создания восьми новых производств. Инвесторам для реализации инвестиционных проектов выделено 15,8 га столичной земли, сообщается на портале мэра столицы.

На земельных участках, переданных в аренду на шесть лет, будут созданы более 240 тыс. кв. метров производственных площадей.

В проекты планируется инвестировать более 27 млрд рублей, будет создано 9,7 тыс. рабочих мест. В частности, будет создано производство по изготовлению хлебобулочных изделий и построена обувная фабрика.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве аукционы по аренде городских земельных участков впервые прошли в электронном виде.

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