Екатеринбург, , 09:04 — REGNUM Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия») выступил за восстановление Краснознамённой группы с орденом Ленина в Екатеринбурге. Об этом парламентарий заявил на встрече с депутатами городской думы Екатеринбурга, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Крашенинникова спросили, есть ли у него своя позиция по поводу снесённого народного памятника.

«Мне нравилась эта штука. Это не федеральная тема, но если бы меня спросили, то я ответил, что хотел бы её видеть. У меня есть» сдержанный оптимизм», — ответил глава думского комитета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ветеранские организации Екатеринбурга призвали нового мэра Алексея Орлова вернуть символ Победы на историческое место. Краснознамённую группу с орденом Ленина подарили городу за вклад в разгром фашистов, а также за трудовые и научные заслуги горожан.

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