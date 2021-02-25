Москва, , 08:57 — REGNUM В Москве 25 февраля воздух прогреется до трёх градусов тепла, сообщает центр «Фобос».

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"Синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тёплым сектором циклона, из-за чего небо продолжит хмуриться, снег станет переходить в смешанную фазу и наступит оттепельная слякотная погода с ухудшением видимости и вероятностью гололёдных явлений», — говорится в прогнозе.

По данным синоптиков, в столице будет облачно и туман, ожидаются различные осадки — снег, мокрый снег, ледяной дождь, дождь и морось. Кроме того, в городе возможен гололёд. Воздух прогреется до трёх градусов тепла, в Подмосковье — до четырёх градусов тепла. Скорость ветра будет достигать десяти метров в секунду.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чечне завершены работы по расчистке снега на дороге к туристическому комплексу «Кезеной-Ам». К вечеру 24 февраля дорога была открыта.

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