Москва, , 08:59 — REGNUM Число российских военнослужащих, которые разыскиваются за самовольное оставление воинской свое части, в прошлом году снизилось на 10,3% по сравнению с 2019 годом. Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба Главного военного следственного управление (ГВСУ) СК России.

Как уточняется в сообщении пресс-службы, за 2020 год по уголовным делам, которые находились в производстве у военных следственных органов СК РФ, были разысканы 288 военнослужащих, из числа самовольно оставивших место прохождения службы. При этом 115 человек из них добровольно прибыли в военные следственные органы и еще 173 задержали во время проведения розыскных мероприятий.

«Результатом работы в 2020 году стало снижение на 10,3% количества военнослужащих, разыскиваемых за самовольное оставление места службы», — также говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Амурской области состоялись плановые полёты стратегических ракетоносцев Ту-95МС полка дальней авиации ВКС России.