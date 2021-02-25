Саратов, , 09:04 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 25 февраля коронавирусная инфекция выявлена у 48 905 человек, за сутки инфицирован 201 житель. Накануне заболели 206 человек. Выздоровели с начала пандемии 44 042 пациента, или 90,1%, за сутки — 223 человека. Всего скончались 633 жителя, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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В Саратове выявили 94 новых случая, в Энгельсском районе — 21, 10 — в Вольском, остальные — в других муниципалитетах области. Снова наибольшее число инфицированных зарегистрировано среди граждан старше 60 лет — 102 пациента, 35 заболевших — в возрасте от 50 до 59 лет, 28 человек — в возрасте от 40 до 49 лет, 17 пациентов — от 30 до 39 лет, шестеро — несовершеннолетние. Накануне среди детей инфекцию выявили у 12 человек.

В лабораториях за все время проведено более 1 192 тыс. исследований, за сутки — свыше 4,2 тыс. тестов.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области, по информации на 24 февраля, первый этап вакцинации от коронавируса осуществили 36 340 человек. Полностью привились 21 196 саратовцев.

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