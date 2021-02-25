Кизляр, Дагестан, , 08:50 — REGNUM В Дагестане ведется розыск преступников, открывших стрельбу по людям в городе Кизляре. Предположительно нападавших было двое, расстреляв двоих прохожих 23 февраля, они скрылись с места преступления на двух автомобилях ВАЗ-2114, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

В результате стрельбы двое мужчин 36 и 42 лет получили множественные огнестрельные ранения, в том числе в голову и в область бедра. Их доставили в больницу.

Предположительно, выстрелы были произведены злоумышленниками из хулиганских побуждений, в силу чего уголовное дело было возбуждено именно по статье «Хулиганство». Полиция ищет преступников. Один из них установлен, это 32-летний житель Гунибского района, личность второго устанавливается.

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