Тампа, США, , 08:49 — REGNUM «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Каролиной Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:0.

В составе «Тампы» шайбы забросили нападающие Росс Колтон, Блейк Коулман и Баркли Гудроу.

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский сыграл «на ноль», отразив 25 бросков по своим воротам. Для него это первый «сухой» матч в нынешнем сезоне.

В настоящее время «Тампа» занимает второе место в Центральном дивизионе, на счету команды 25 очков. «Каролина» идёт на третьем месте с 25 очками.

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