Нью-Дели, , 08:50 — REGNUM За минувшие сутки в Индии было выявлено свыше 16,7 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 февраля сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

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По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 16 738 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 11 046 914.

Также сообщается, что за это же время в Индии 136 пациентов скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 156 705.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 10 738 501 человек вылечился от нового заболевания, 11 799 из которых — за истекшие сутки.

Отметим, днем ранее в Индии за сутки было выявлено свыше 13,7 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.