Ижевск, , 08:45 — REGNUM В Ижевске в 2021 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» будут благоустроены четыре общественных пространства. Об этом заявил глава города Олег Бекмеметьев в прямом эфире в социальны сетях.

Одним из будущих мест отдыха жителей города станет территория у Дворца детского (юношеского) творчества на улице Кирова. В прошлом году один из участков этой территории уже был благоустроен. В этом году еще один участок будет очищен от поросли, обустроен пешеходными дорожками, скамейками, освещением. Здесь будет открыта площадка для воркаута и уличных тренажеров. Стоимость проекта составит 8,9 млн рублей.

Ранее здесь планировалось организовать парк «Патриот», но жители Ижевска не поддержали однозначно эту идею.

На прошлой неделе в социальных сетях стартовало голосования за выбор площадки для будущего парка «Патриот» в Ижевске, которое завершится 28 февраля. До настоящего момента в опросе приняли участие 2,6 тыс. жителей города. В комментариях ижевчане предлагают и альтернативные площадки для парка.

Как сообщало ИА REGNUM, неделей ранее депутаты Гордумы Ижевска приняли изменения в Правила благоустройства, которые касаются выгула животных. Так, теперь нельзя выгуливать животных на детских игровых и спортивных площадках, на придомовых и муниципальных территориях. Кроме того, владельцы обязаны убирать за животными продукты их жизнедеятельности. Сейчас в Ижевске имеется две специализированных площадки для выгула собак.

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