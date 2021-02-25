Москва, , 08:47 — REGNUM Стабильность в Молдавии обеспечит формирование нового правительства, а не досрочные выборы в парламент республики. Об этом 25 февраля заявила председатель парламента республики Зинаида Гречаная, которая находится в Москве по приглашению молдавского посольства в России.

«Поскольку в Молдове парламентское большинство выдвинуло на пост премьер-министра (экс-главу минфина Мариану Дурлештяну), президент (Молдавии Майя Санду) обязана назначить этого кандидата, чтобы сформировать правительство», — сказала она в беседе с ТАСС.

Также, по мнению Гречаной, для того чтобы ситуация в стране, в которой наблюдается сложная пандемическая и экономическая ситуация, стабилизировалась, является необходимым создание правительства, «которое возьмет дела в свои руки и будет работать, потому что людям надо предоставить социальное обеспечение, экономике дать возможность развиваться, чтобы мы (Молдавия) могли и производить, и экспортировать».

Кроме того, председатель парламента республики добавила, что уже после утверждения нового правительства Молдавии «можно будет думать о какой-то другой политической ситуации» и заниматься проведением досрочных выборов в парламент. При этом Гречаная подчеркнула, что она не считает проведение таких внеочередных выборов обязательным.

«Стоит ли сейчас тратить деньги на внеочередные, досрочные парламентские выборы для того, чтобы удовлетворить чьи-то политические амбиции? Но это решит парламент, мы все же парламентская республика», — сказала она.

Помимо того, она напомнила о том, что очередные выборы в парламент Молдавии состоятся в 2023 году, и указала на то, что решение президента Санду повторно выдвинуть на пост премьер-министра кандидатуру Натальи Гаврилицы является неправомерным.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент Молдавии Майя Санду заявила, что в стране нужно провести досрочные парламентские выборы, чтобы изменить состав законодательного органа республики.