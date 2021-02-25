Уфа, , 08:45 — REGNUM В Башкирии сняты все ограничения на автодорогах регионального значения. Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба МЧС по региону.

«Распорядительными актами ГКУ Управление дорожное хозяйства Республики Башкортостан все ограничения по автодорогам регионального значения сняты», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее сообщалось о том, что из-за снежных заносов, метели и ухудшения видимости были введены временные ограничения для всех автомобилей на участках автодорог в г. Сибае, а также в Абзелиловском и Баймакском районах. Была организована работа 18 стационарных пунктов обогрева.

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