Уфа, 25 февраля 2021, 08:45 — REGNUM В Башкирии сняты все ограничения на автодорогах регионального значения. Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Ранее сообщалось о том, что из-за снежных заносов, метели и ухудшения видимости были введены временные ограничения для всех автомобилей на участках автодорог в г. Сибае, а также в Абзелиловском и Баймакском районах. Была организована работа 18 стационарных пунктов обогрева.
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