Джакарта, , 08:42 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди обсудила разрешение политического кризиса в Мьянме с США, сообщает CNN Indonesia.

«Я говорила с исполняющим обязанности помощника заместителя госсекретаря США. Мы планируем вернуться к общению с министром иностранных дел Великобритании и Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций по Мьянме», — заявила Ретно Марсуди на пресс-конференции в Джакарте.

Глава МИД Индонезии в последние несколько дней провела переговоры с председателем АСЕАН, министрами иностранных дел Вьетнама, Лаоса, Камбоджи и представителями ООН по ситуации в Мьянме.

Ретно Марсуди также активно общалась с министрами иностранных дел Китая, Австралии, Японии и Индии по поводу политического кризиса в Мьянме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Индонезии Ретно Марсуди совершила визит в Бангкок, где встретилась с министрами иностранных дел Таиланда и Мьянмы.

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