Киев, 25 февраля 2021, 08:49 — REGNUM Министерство обороны Латвии передало вооружённым силам Украины (ВСУ) семь бронированных автомобилей медицинского назначения. Об этом сообщил 24 февраля министр обороны Украины Андрей Таран, заявление которого обнародовала пресс-служба военного ведомства.
Министр обороны Украины поблагодарил латвийскую сторону за помощь и отметил, что переданные автомобили будут использоваться военно-медицинскими подразделениями ВСУ.
В свою очередь, посол Латвии на Украине Юрис Пойканс заявил, что его страна будет и дальше поддерживать евроатлантические устремления Украины.
Напомним, ранее боевики ВСУ ранили мирного жителя ДНР, который попытался пройти в населённый пункт Новосёловка, где живут его родственники.
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