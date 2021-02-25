Киев, , 08:49 — REGNUM Министерство обороны Латвии передало вооружённым силам Украины (ВСУ) семь бронированных автомобилей медицинского назначения. Об этом сообщил 24 февраля министр обороны Украины Андрей Таран, заявление которого обнародовала пресс-служба военного ведомства.

Министр обороны Украины поблагодарил латвийскую сторону за помощь и отметил, что переданные автомобили будут использоваться военно-медицинскими подразделениями ВСУ.

«Благодаря усилиям и поддержке латвийских партнёров мы значительно усиливаем возможности нашей военно-медицинской службы», — сказал он.

В свою очередь, посол Латвии на Украине Юрис Пойканс заявил, что его страна будет и дальше поддерживать евроатлантические устремления Украины.

Напомним, ранее боевики ВСУ ранили мирного жителя ДНР, который попытался пройти в населённый пункт Новосёловка, где живут его родственники.

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